Shakira volvió a conquistar Buenos Aires y lo hizo a lo grande: la artista latina más importante del mundo cerró una trilogía histórica de conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield, con tres noches completamente agotadas que quedarán para siempre en la memoria de sus fans.

La capital argentina vivió una semana única, marcada por la “shakiramanía” y el regreso de la cantante con su exitoso “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí)”.

Con estos shows, la colombiana sumó cinco presentaciones en la ciudad durante 2025, ya que en marzo también agotó dos funciones en el Campo Argentino de Polo.

Video de Ciudad Magazine en la segunda fecha de la cantante en Vélez Sársfield.

Récords, emoción y una producción monumental

Durante más de dos horas cada noche, Shakira ofreció un espectáculo de primer nivel: una puesta en escena imponente, con 93 toneladas de equipo técnico, una pantalla gigante de 49 metros de ancho por 20 de alto y más de 6,6 millones de píxeles.

Diez bailarines, múltiples cambios de vestuario y una energía arrolladora completaron el combo perfecto para un show internacional.

La cantante dio un contundente mensaje y reivindicó la importancia de apoyarse entre mujeres. Video: Ciudad Magazine

El público, de todas las edades, vibró con un repertorio que recorrió tres décadas de hits.

Sonaron los nuevos éxitos como “Te Felicito” y “TQG”, pero también clásicos que marcaron generaciones: “Suerte”, “Las de la Intuición”, “Antología” y “Día de Enero”, un tema que la artista dedicó especialmente a sus fans argentinos.

Momentos únicos: Cerati presente y sus hijos en el escenario

Entre los momentos más emotivos de las tres noches, se destacó la interpretación de “Día Especial”, canción que Shakira coescribió y coprodujo junto a Gustavo Cerati.

Mientras sonaba el tema, las imágenes del músico argentino se proyectaron en las pantallas, generando una ovación conmovedora.

La cantante colombiana sorprendió a sus fans al llevar a sus hijos Sasha y Milán a cantar por primera vez en vivo.

Pero la sorpresa mayor llegó cuando Milan y Sasha, los hijos de Shakira, subieron al escenario para acompañarla en “Acróstico”. Fue la primera vez que compartieron ese momento en vivo, convirtiendo el show en un recuerdo imborrable para todos los presentes.

“Una historia de amor con Argentina”

Antes de despedirse, Shakira se tomó un momento para hablarle a su público:

“Hoy es nuestra última noche… no puedo creer, de 5 noches aquí en Buenos Aires que han sido para mí un verdadero regalo. Quiero que sepan que estoy y estaré siempre muy agradecida con ustedes por tanto cariño. Yo con Argentina tengo una historia de amor que empezó hace mucho tiempo y que continúa… ¡Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada argentina!”

La cantante habló de una historia de amor en su segundo show en Vélez. Video de Ciudad Magazine.

Próxima parada: Córdoba y más récords

La gira de Shakira por Argentina sigue sumando hitos. Este domingo 14 de diciembre se presentará en el Estadio Kempes de Córdoba con entradas agotadas, y el lunes 15 de diciembre ofrecerá una última función con los últimos tickets a la venta.

Así, la artista completará siete shows en el país durante 2025, un récord absoluto para una estrella internacional.

Recientemente reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira sigue haciendo historia y superando los dos millones de asistentes en su tour mundial.