Shakira volvió a romper todos los récords en Argentina y cerró una semana inolvidable con cinco conciertos a sala llena: tres en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires y dos en el Estadio Kempes de Córdoba.

La artista colombiana reafirmó el amor incondicional de su público local y dejó en claro por qué es una de las figuras más grandes de la música mundial.

Con estos shows, la estrella sumó un total de siete presentaciones en el país durante 2025, ya que en marzo también agotó dos fechas en el Campo Argentino de Polo.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” la llevó a recorrer escenarios de todo el mundo y superar los dos millones de asistentes, consolidando su estatus como ícono global.Una producción de otro planeta y un repertorio para todos

La “shakiramanía” se sintió con fuerza durante toda la semana. El despliegue técnico fue impactante: 93 toneladas de equipo, una pantalla gigante de 49 metros de ancho por 20 de alto con más de 6 millones de píxeles, diez bailarines y múltiples cambios de vestuario.

Cada detalle estuvo pensado para que el público viviera una experiencia única.

El público, de todas las edades, vibró con un setlist que repasó tres décadas de éxitos. Shakira combinó sus hits más recientes, como “Te Felicito” y “TQG”, con clásicos infaltables como “Suerte”, “Las de la Intuición”, “Antología” y “Día de Enero”, una canción que tiene un significado especial para sus fans argentinos.

Momentos inolvidables: Cerati presente y sus hijos en el escenario

Entre los momentos más emotivos de las cinco noches, se destacó cuando Shakira interpretó “Día Especial”, tema que coescribió y coprodujo junto a Gustavo Cerati.

La cantante colombiana sorprendió a sus fans al llevar a sus hijos Sasha y Milán a cantar por primera vez en vivo.

Mientras sonaba la canción, se proyectaron imágenes del legendario músico argentino, generando una ovación y más de una lágrima en el estadio.

Pero la sorpresa mayor llegó cuando, por primera vez, sus hijos Milan y Sasha subieron al escenario para acompañarla en “Acróstico”. El público celebró ese instante familiar que convirtió el show en algo aún más especial y cercano.

Un fenómeno que no se detiene

Recientemente reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira demostró que sigue haciendo historia.

Su paso por Argentina en 2025 quedará grabado como uno de los hitos más grandes de su carrera y en el corazón de miles de fans que la acompañaron en cada noche.