Yanina Latorre volvió a demostrar que no teme enfrentarse a los momentos más difíciles de su vida personal cuando habló, una vez más, con crudeza sobre el escándalo de infidelidad que involucró a su esposo, Diego Latorre, y a la mediática Natacha Jaitt.

Esta vez, la polémica se reavivó cuando la China Suárez, le echó en cara en un chat cómo imploró en TV piedad por sus hijos. “¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto. Besos”, escribió la actriz.

Tras esa referencia a una escatológica anécdota que contó Jaitt sobre Diego Latorre y una estatuilla de ese premio, a Yanina se le saltó la térmica y desde la pantalla de SQP (América) optó por responderle abiertamente a la actriz con una cruda teoría sobre las causas de 0este affaire.

“China, contá algo que haya hecho yo”, la desafió Yanina, que resaltó que perdonó la infidelidad porque “el sexo va y viene”. “Estamos juntos, cuidamos a la familia, me pidió perdón, lo perdoné, no se metió con una amiga mía, no tuvo una relación paralela, no le pagó un viaje en avión”, detalló.

“Te voy a contar por qué se calentó porque soy tan grande que puedo hablar (…). Mi marido labura desde que tiene 16 o 17 años, ganó mucha guita, y yo, que soy una mujer que lo acompaño desde que somos muy chicos, entendí un día que el jugador de fútbol talentoso, empieza a jugar muy chico”, explicó.

“Y mi marido, al primer casamiento que fue, fue el nuestro. Nunca ha habido un casamiento, nunca salió, nunca se divirtió, era un boludo”, afirmó. “Y se ve que a los 40 y pico le agarró el viejazo, se calentó con Natacha Jaitt y se la garc...”, agregó la conductor.

“O sea, no jodió a nadie, Natacha era soltera, no le cagó a la mina a ningún tipo, y yo lo perdoné. Y soy tan digna que me paro acá en mi programa y te lo cuento. Porque a mí que mi marido se caliente, no me da vergüenza. Pues yo también mañana me puedo calentar con un tipo, pero no con el marido de mis amigas”, cerró Yanina.

