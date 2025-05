A poco de que se conociera que Mauro Icardi tuvo una videollamada con las hijas que tuvo con Wanda Nara para continuar con la revinculación, Yanina Latorre reveló escandalosos detalles de lo que pasó en esa conversación.

“Las nenas no fueron al colegio ni ayer ni hoy porque les da vergüenza, porque la gente las bardes y le dicen ‘tu papá no te llevó (a Turquía)’. Está en TikTok, está todo viralizado. Las chicas sienten vergüenza”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“Ayer a las chicas les dio un ataque de nervios y tuvo que ir la ambulancia. Tengo el certificado porque conseguí el expediente”, agregó.

Foto: Captura (América)

“Ayer tuvieron la primera revinculación con el padre vía telefónica. Ustedes no saben lo que fue la revinculación: llanto, gritos, reproches, las nenas ofendidas con el padre. Y lo peor es que todos estos quilombos que está haciendo Mauro porque él quiere, porque es un bol… y porque tiene una mina que no lo apoya -en el sentido de la paternidad- les termina influyendo a las nenas”, siguió.

Y cerró, picante: “Mauro está en Estambul, las pibas no van al colegio dos días y lloran todo el tiempo. Vino un médico y les dio un certificado que está subido al expediente y que lo tengo, donde hablan de un ataque de nervios de una nena de nueve años y que se le recomienda terapia”.

FUERTE POSTURA DE LA CHINA SUÁREZ TRAS SER ACUSADA DE NO AYUDAR A MAURO ICARDI EN LA REVINCULACIÓN CON SUS HIJAS

Si bien suelemantener un bajo perfil y no hablar de las polémicas que la tienen como protagonista junto a su pareja,Mauro Icardi,Eugenia “la China” Suárezdecidió romper el silencio y responder las contundentes consultas que le dejaron sus seguidores.

“China, ¿qué pensás de lo que dicen que no ayudás a que Mauro se revincule con sus hijas?”, fue una de las preguntas que Eugenia no pasó por alto y que optó por hacerle frente. Fue entones que contestó, picante y con un emoji de una carita tirándose un beso con un corazoncito rojo: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”.

Cabe destacar que, horas atrás, se conoció que la revinculación de Icardi con sus dos hijas se produjo este último lunes al anochecer (hora de Buenos Aires) después de muchas vueltas, a través de videollamada y que habría sido con un durísimo reclamo incluido.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

“Las nenas estaban en la casa de su mamá, en el edificio del Chateau Libertador”, precisóMaría Belén Ludueñaen Mujeres Argentinas. Y cerró: “Las nenas le estánreclamando algo al padre. ‘Traenos las cosas que están en Turquía. Traenos los juguetes’”.