Este martes estalló un nuevo round entre Yanina Latorre y la China Suárez que inició cuando la actriz se hizo eco de las críticas que la conductora de SQO (América) le hizo por subir fotos de Icardi jugando con sus hijos a las redes sociales sin medir el perjuicio que esto le acarrea frente a la Justicia.

En las últimas horas, Yanina aseguró en sus stories que “el plan macabro le salió mal” a la China Suárez, a lo que ella le contestó con risas. Sin embargo, cuando la conductora preguntó por qué la actriz no se hizo la picante cuando dio la nota con Gustavo Méndez, recibió un exabrupto.

“Porque me hago la picante cuando se me canta la c…. Cuando y con quien quiero”, escribió la actriz, furiosa. “Me desbloqueó, se ve que tengo razón”, escribió Yanina en una captura del cruce que compartió en sus stories.

CÓMO FUE EL TREMENDO CRUCE DE YANINA LATORRE Y LA CHINA SUÁREZ EN LAS REDES SOCIALES

“Me divierto con historias. Hablé en potencial. Nunca lo confirmé”, se defendió Yanina, pero a cambio, la China le dijo: “Solo vos podés decir”. “¿Y vos de qué trabajás? ¿Qué te enloqueció tanto? ¿Las redes? Te están matando. Te cag… en dos niñas. ¿No te da vergüenza?”, la cuestionó Yanina.

“No me enloquece. Estoy al pe… y contesto cuando quiero”, le escribió la China, en modo despreocupado, pero Yanina no se la dejó pasar: “Es verdad. Vivís al pe…”, le contestó. “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás pelotu… todo el día con el telefonito repitiendo bolud… que no siquiera chequeás”, le lanzó la China.

“Amora. Bsos. Te deseo ¼ de mi vida a los 55. Besis”, le escribió Yanina en respuesta a los “mil años” que le acreditó la China, que además le envió un video de la conductora llorando en los tiempos en que se supo la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

“Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos. Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or… Besos”, le escribió la China, muy fuerte y de una manera que nunca se la vio en los medios.

