Si bien suele mantener un bajo perfil y no hablar de las polémicas que la tienen como protagonista junto a su pareja, Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez decidió romper el silencio y responder las contundentes consultas que le dejaron sus seguidores.

“China, ¿qué pensás de lo que dicen que no ayudás a que Mauro se revincule con sus hijas?”, fue una de las preguntas que Eugenia no pasó por alto y que optó por hacerle frente. Fue entones que contestó, picante y con un emoji de una carita tirándose un beso con un corazoncito rojo: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”.

Cabe destacar que, horas atrás, se conoció que la revinculación de Icardi con sus dos hijas se produjo este último lunes al anochecer (hora de Buenos Aires) después de muchas vueltas, a través de videollamada y que habría sido con un durísimo reclamo incluido.

“Las nenas estaban en la casa de su mamá, en el edificio del Chateau Libertador”, precisó María Belén Ludueña en Mujeres Argentinas. Y cerró: “Las nenas le están reclamando algo al padre. ‘Traenos las cosas que están en Turquía. Traenos los juguetes’”.

LA CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LOS RUMORES DE EMBARAZO CON MAURO ICARDI

Luego de que crecieron con fuerza los rumores de embarazo de Eugenia “la China” Suárez con Mauro Icardi, finalmente la actriz y cantante se cansó de las especulaciones y le puso fin al misterio en las redes.

Así lo mostró la cuenta de X (antes Twitter) @elejercitodelam al compartir una captura de la respuesta que le dejó Eugenia a una seguidora de Instagram: “¿Y el baby?“, indagó. A lo que la China respondió, contundente, y con varios emojis de caritas riéndose: ”¿Cuál? ¿El del primer embarazo que me inventaron? ¿El segundo, el tercero?“.

“Ya debería estar por nacer”, cerró, pícara, dejando en claro que no está en la dulce espera con el futbolista, y que se toma con humor ser el centro de las noticias por este rumor.