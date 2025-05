En medio de su viaje a Turquía con sus tres hijos y Mauro Icardi, la China Suárez se hartó de los comentarios negativos de los usuarios de las redes sociales, trascendidos y dichos de periodistas y salió a responder a todos picantísima.

“Me encanta escucharlas atodas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa, si yo hablara las hago mierda a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”, escribió sin filtros.

La China Suárez en Instagram (Foto: captura de Instagram).

Desde las historias de su cuenta de Instagram, la actriz reposteó un mensaje de apoyo que le dejó Graciela Alfano en medio de todas las críticas: “Chinita, cuando la vida nos da tanto hay que entender que las cucarachas sufran y pataleen como locas”.

La China Suárez en Instagram (Foto: captura de Instagram).

Una usuaria de esa red social le comentó “baqueteada ya eh...” y ella no dudó en contestarle “ay Moni... que valor”. “Tan moncha”, le escribió otra y la pareja de Icardi le respondió con ironía por su foto de perfil: “Obvio, las monchas combinamos trajes de baño multicolor flúo, jean, gorro. Así somos, siempre orgullosas”.

La China Suárez en Instagram (Foto: captura de Instagram).

La China Suárez en Instagram (Foto: captura de Instagram).

La China Suárez en Instagram (Foto: captura de Instagram).

POR QUÉ MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ SE APURARÍAN A PASAR POR EL REGISTRO CIVIL

Carlos Monti informó en Mediodia Bien Arriba (Tv Pública) que la China Suárez y Mauro Icardi habrían hecho la unión convivencial y explicó por qué se apurarían por pasar por el registro civil.

“La unión convivencial está confirmadísima”, dijo el conductor y sobre el matrimonio por civil contó: “No habrá fiesta”. El periodista además explicó la razón principal por la que Icardi y la China Suárez firmaron la unión convencial.

“Es para que el juez esté impedido de excluir a María Eugenia de la casa cuando Icardi se vincule con las dos hijas que tuvo con Wanda Nara”, dijo el Monti.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.