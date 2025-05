Yanina Latorre chicaneó a la China Suárez en sus stories de Instagram y lo que siguió fue uno de los cruces más picantes entre ambas, que la conductora de SQP se encargó de mostrar en sus redes sociales y en su programa de TV.

Pero a Yanina no le dio la hora diaria que tiene en América para mostrar todo lo que le dijo la China, por lo que, ya como panelista de LAM, siguió ventilando las intimidades del chat con lujo de detalles.

“Mirá si te joderá que me desbloqueaste, linda”, le escribió Yanina después de que la ex Casi Ángeles respondiera una historia que la mencionaba. Suárez contestó: “¿Cómo no me va a joder que te la pases hablando bolu...? Dos embarazos ya confirmaste”.

YANINA LATORRE MOSTRÓ LOS TREMENDOS CHATS CON LA CHINA SUÁREZ

Ante la acusación, Latorre le explicó que siempre habló en potencial, pero la artista redobló la crítica: “Repetís y repetís lo que te cuentan. ¿No sos periodista?”.

Yanina, sin esquivar la provocación, recordó que le había preguntado a Suárez si no le daba vergüenza lo que hacía. La respuesta de la actriz fue contundente: “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años. Tenés mil años y estás pelo... todo el día con el teléfono. Repitiendo boludeces. Es que ni siquiera chequeás”.

Desde el estudio de LAM, la conductora se defendió en vivo: “¿Cuál es el problema de tener mil años? Ninguno. Envejecemos todos. Yo la verdad que lo único que no hago es bolu... con el teléfono”.

Foto: captura América TV y Instagram @sangrejaponesa

YANINA LATORRE MOSTRÓ CÓMO SIGUIERON LOS CHATS CON LA CHINA SUÁRES DESPUÉS DE SU PROGRAMA

Latorre relató otro pasaje de la charla: “Entonces le pongo: ‘Andá a hacer un guisito. ¿Sabés?’ Porque, viste, si con él lo hace, porque le cocina (a Icardi). ‘Pedí un delivery’, me dice ella”.

La panelista siguió leyendo: “‘Espero llegar a tu edad y no estar pelo... todo el día en Instagram’. Insisto, la que pelo... desde que lo conoció a Icardi, todo el día en Instagram mostrando la casa de los sueños, el pañuelo, el almohadón Hermès, el avión privado, a los pibes…”.

En otro tramo del cruce, Suárez disparó: “Soy rica, sinceramente”. A lo que Yanina respondió: “Sí, nada propio. Yo, si hay algo que no hago, posta, es pelo... Estoy acá todavía desde las 4 de la tarde”.

China Suárez y Yanina Latorre (Foto: captura América TV y Instagram @sangrejaponesa)

YANINA LATORRRE Y LA CHINA SUÁREZ PROTAGONIZARON UN ENCARNIZADO CHAT

“Entonces le pongo: ‘No servís para nada’. Entonces me dice: ‘Estás todo el día pelo...‘. ‘No pelo...’. Al ‘no servís para nada’ se ríe y me pone: ‘jajajajaja’. Laburo y no sabés lo bien que me va. La que pelo... sos vos”, siguió Latorre.

La China cerró con una frase picante: “Cómo te arde a los que me gar...”. La panelista devolvió: “A mí no me arde nada. Yo tengo la vida resuelta. Vos no. Vivís de prestado”. Y concluyó: “Yo me casé feliz y enamorada. No soy como vos, que insisto, te llegó tarde (el futbolista)”.

“Yo si me cag... no me caso”, respondió Suárez. Latorre sentenció: “A mí no me caga... antes de casarme. Me cag... 25 años después”.

