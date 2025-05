Este martes se produjo un fuerte cruce en las redes sociales entre Yanina Latorre y la China Suárez, que le complicó sobremanera a Mauro Icardi su disputa con Wanda Nara al publicar videos del delantero jugando con los hijos de Cabré y Vicuña en Turquía.

En este marco, Yanina leyó en vivo en SQP todos los intercambios que tuvieron por chat de Instagram con la actriz, que se llevó a Rufina, Magnolia y Amancio a ese país para acompañar a Icardi con la autorización de sus padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Uno de los panelistas de SQP, Fede Popgold, señaló que la China “en el intento de mojarle la oreja a Wanda Nara terminan siendo funcional a ella”. “Acá las afectadas son las nenas. Ellas y los varones de Wanda, porque ellos se criaron con Mauro” aseguró Ximena Capristo.

Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y China Suárez (Fotos: Instagram)

Leé más:

SE SUPO QUÉ OPINAN NICOLÁS CABRÉ Y BENJAMÍN VICUÑA SOBRE EL VIAJE DE LA CHINA SUÁREZ Y SUS HIJOS A TURQUÍA CON MAURO ICARDI

“Y los hijitos de la China también porque los usa para dañar a Wanda”, le agregó Majo Martino, pero Capristo no coincidió. “Sí, pero los padres están de acuerdo porque, si no, no les hubiesen firmado los permisos para que salgan del país”, señaló la ex Gran Hermano.

Esto dio pie a que Yanina Latorre pregunte: “¿Qué pensará Cabré de todo esto? Porque Cabré es tremendo…”, a lo que Majo respondió: “Debe estar indignado y Benjamín también…”. “Está de acuerdo Yanina. Le firmó para que la nena salga del país…”, reiteró Capristo.

Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

“A veces firmás para no tener quilombo…”, reconoció Yanina, en base a muchos testimonios de famosos. “Si yo fuera el padre no te firmo nada, porque no estoy de acuerdo con todo este circo”, resaltó indignada, Ximena Capristo.

“Están resignados esos padres. Yo hablé con Benjamín Vicuña hace poco en Madrid y está resignado. Me dijo ‘no me queda otra que aceptar’”, cerró Majo Martino.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.