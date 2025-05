Luego del fuerte descargo que hizo sobre su polémico intercambio con Eugenia “la China” Suárez por redes, Yanina Latorre hizo un dúplex con LAM y terminó cruzándose con la flamante angelita, Luciana Elbusto.

Todo comenzó cuando la conductora de Sálvese Quien Pueda analizó el escándalo que tuvo minutos antes con la pareja de Mauro Icardi y los detalles que dio sobre lo que pasó en la revinculación del futbolista que con las hijas que tuvo con Wanda Nara: “Él padre un pelot… y tiene la culpa de todo, pero la China coopera”.

Fue entonces que de fondo Luciana intervino: “Y la madre (por Wanda) que le mostró las cosas porque los chicos, si querés, no lo ven”, lanzó. Y Yanina reaccionó: “No, no es la madre”.

“¿Quién me dijo lo de la madre?”, quiso saber la presentadora. Y al enterarse de que se trataba de Luciana, se sacó en vivo: “¡No, reina! Pará, pará, pará. No te pongas en defensora. Hoy no voy a LAM porque yo con amantes no quiero estar”, atinó a decir. Y cerró, sin filtro: “Yo no creí estar viva para que Elbusto me toree en este móvil. ¡Cortale el micrófono! ¡Vos sos igual a la China!”.

¡Qué momento!

YANINA LATORRE DIO DETALLES DE LA ESCANDALOSA REVINCULACIÓN DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS: “HUBO ATAQUE DE NERVIOS”

A poco de que se conociera que Mauro Icardi tuvo una videollamada con las hijas que tuvo con Wanda Nara para continuar con la revinculación,Yanina Latorre reveló escandalosos detalles de lo que pasó en esa conversación.

“Las nenas no fueron al colegio ni ayer ni hoy porque les da vergüenza, porque la gente las bardes y le dicen ‘tu papá no te llevó (a Turquía)’. Está en TikTok, está todo viralizado. Las chicas sienten vergüenza”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“Ayer a las chicas les dio un ataque de nervios y tuvo que ir la ambulancia. Tengo el certificado porque conseguí el expediente”, agregó.

“Ayer tuvieron la primera revinculación con el padre vía telefónica. Ustedes no saben lo que fue la revinculación: llanto, gritos, reproches, las nenas ofendidas con el padre. Y lo peor es que todos estos quilombos que está haciendo Mauro porque él quiere, porque es un bol… y porque tiene una mina que no lo apoya -en el sentido de la paternidad- les termina influyendo a las nenas”, siguió.

Y cerró, picante: “Mauro está en Estambul, las pibas no van al colegio dos días y lloran todo el tiempo. Vino un médico y les dio un certificado que está subido al expediente y que lo tengo, donde hablan de un ataque de nervios de una nena de nueve años y que se le recomienda terapia”.