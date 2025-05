Luego de las repercusiones que despertó la entrevista que Eugenia “la China” Suárez le dio al periodista Gustavo Méndez, Yanina Latorre compartió un picante posteo que comprobaría una tremenda mentira de la actriz y cantante.

Todo comenzó cuando Eugenia se refirió en la nota a lo que siente por su pareja, Mauro Icardi: “Muchas coincidencias, muchas cosas que quizás nunca me habían pasado. Y sí, digo, ahora sí. Yo re envejecería al lado de esta persona”, habia declarado.

Sin embargo, la conductora de Sálvese Quien Pueda recordó el triste descargo que hizo en las redes cuando se separó de Rusherking: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, se pudo leer en la captura que Yanina subió a Instagram Stories.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró el escrito que la angelita recordó con unas picantes palabras. “Quería envejecer con todos”, cerró, filosa, haciendo hincapié en las mismas palabras que utilizó Eugenia en su noviazgo anterior y el actual.

LA CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LOS RUMORES DE EMBARAZO CON MAURO ICARDI

En medio del feliz momento que está viviendo desde que blanqueó su noviazgo con Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez sorprendió al hablar de la posibilidad de agrandar la familia con el futbolista.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Méndez en Implacables, quien le hizo una nota a la actriz y cantante para un canal de streaming: “Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista del programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve.

Cabe destacar que Eugenia ya tiene a Rufina con Nicolás Cabré y a Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña. Por su parte, Mauro tiene a sus dos niñas con Wanda Nara.