China Suárez no pudo contener el llanto cuando Gustavo Méndez le preguntó por su profundo amor por los animales en La Pasión, stream por YouTbe de la TV Pública.

¿El motivo? El fanatismo por los perros la heredó de su padre, Guillermo Suárez, quien falleció en 2012.

En ese marco, la actriz y cantante reveló por qué su papá estaría de acuerdo con su relación de pareja con Mauro Icardi.

Foto: captura de pantalla de La Pasión, Youtube, TV Pública.

LA CHINA SUÁREZ SE QUEBRÓ EN PLENA ENTREVISTA

Gustavo Méndez: -¿Dónde te conecta este amor por los animales?

China Suárez: -Ay, me vas a hacer llorar. A mi papá.

Gustavo: -¿Por qué tu viejo?

China: -Él tenía pasión por los perros y no me dejaban tener porque vivíamos en un departamento. Me decían “va a sufrir”. Yo, todas las Navidades, en todos los cumpleaños, lo único que pedía era tener un perro. De hecho, lo primero que hice cuando me mudé fue tener un perro. Me conecta mucho con mi papá, siempre.

Gustavo: -¿Hablás con él?

China: -Sí, obvio.

Gustavo: -¿Lo extrañás?

China: -Sí, mucho.

Foto: captura de pantalla de La Pasión, Youtube, TV Pública.

Gustavo: -¿Te aconseja donde esté?

China: -Muchas veces me cagaría a pedos, con muchas cosas que hago. Igual, él tenía una fascinación conmigo. Era su hija mujer, su debilidad... Lo extraño. Pienso cómo sería el vínculo con mis hijos y con Mauro…

Gustavo: -¿Se llevaría bien con Mauro?

China: -Muy bien! Porque es auténtico. Mi papá amaba la gente auténtica. Estuviera o no de acuerdo. Y yo también. En un mundo tan falso, en el que importa tanto el qué dirán y las apariencias, encontrarme con alguien que no le importa dar explicaciones, ni contar su verdad, ni hundir a otra persona para quedar bien, para mí es un lujo. Sí, se llevarían muy bien… Si me papá estuviese acá, me hubiese dicho “este chico vale la pena”.

