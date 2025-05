China Suárez le dio una extensa entrevista a Gustavo Méndez, en la que habló de todo. La actriz y cantante se refirió a su explosivo romance con Mauro Icardi, por el cual fue fuertemente cuestionada. Incluso se instaló la grieta “team China” o “team Wanda”.

También argumentó por qué vive intensamente su día a día y sus romances.

CHINA SUÁREZ HABLÓ DEL HATER Y DE SU DECISIÓN DE VIVIR LA VIDA INTENSAMENTE

“Te resbala un poco el hater”, le preguntó el periodista en La Pasión, en el canal de Youtube de la TV Pública. Y la China respondió: “Y sí, sino estaría muerta”.

“Pero hay gente a la que le pegan un poco las balas, a vos no”, le comentó Gustavo Méndez.

Y Suárez contestó con determinación: “No significa que yo no sufra o que no haya sufrido en ningún momento de mi vida, pero yo vivo con intensidad, como si fuera el ultimo día”.

“Veo videos de señoras mayores que le preguntan ‘¿de qué te arrepentís?’, y la mayoría dice ‘de no haber hecho lo que yo quería, de no haber seguido mi corazón, de no haber seguido mi intuición’“.

“Yo viví mil vidas en una, pero es la vida que yo elegí. Es lo que me hace feliz. Con algunos errores, muchos aciertos, pero soy feliz”, sentenció la artista.

Y concluyó: “Mis hijos me aman, mi entorno me ama. Yo tengo muy claro que es eso lo que me importa. A mí nunca me interesó ser querida por la masa. Nunca me interesó ser popular. Eso a veces se condena y se cuestiona mucho… A mí nunca me interesó darle explicaciones a las personas que no conozco”.

