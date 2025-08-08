La vida de Jesica Cirio transcurre entre rutinas fitness, presencia en redes sociales y una agenda profesional activa en una lujosa mansión en un exclusivo barrio privado.

Arquitectura, diseño y estilo: su nueva casa cuenta con más de 750 metros cuadrados ubicada en uno de los barrios privados más exclusivos del país.

Rodeada de naturaleza, seguridad y amenities de primer nivel, esta propiedad representa a la perfección su estilo de vida.

La mansión de Jesica Cirio | Créditos: Instagram @jesicacirio

Según relató Fernanda Iglesias, la casa combina modernidad, lujo y funcionalidad. Desde su fachada imponente hasta los ambientes interiores, cada rincón está pensado para reflejar una personalidad que equilibra lo estético con lo práctico.

El living es uno de los espacios más impactantes: amplio, luminoso y con una decoración que mezcla tonos tierra, sillones modernos en verde lima y detalles artísticos, como una lámpara tipo foco de cine que domina el ambiente.

La mansión de Jesica Cirio | Créditos: Instagram @jesicacirio

LA MANSIÓN DE JESICA CIRIO

El diseño contemporáneo se extiende a la cocina, de concepto abierto, donde predominan los blancos y grises. Con una isla central y electrodomésticos de última generación, es un espacio ideal para combinar vida familiar y sofisticación. Las mesadas de mármol y las alacenas de líneas puras completan la escena.

La mansión de Jesica Cirio | Créditos: Instagram @jesicacirio

En el dormitorio principal se prioriza el confort. Con salida directa a una terraza con vista al parque, cuenta con una cama king size, cortinas de seda, un sillón de lectura y un vestidor a tono con el resto de la casa: amplio, ordenado y con materiales nobles.

Es un espacio pensado tanto para el descanso como para la organización del guardarropa de una referente de la moda.

La mansión de Jesica Cirio | Créditos: Instagram @jesicacirio

Uno de los ambientes más destacados, acorde a su perfil como entrenadora y figura del fitness, es el gimnasio privado. Equipado con máquinas profesionales, colchonetas, pesas y espejos de cuerpo entero, se ubica junto a un ventanal que da al jardín, lo que garantiza luz natural y un entorno agradable para entrenar sin salir de casa.

El exterior no se queda atrás. La casa cuenta con un parque parquizado, palmeras ornamentales y una piscina con deck de madera, rodeada de reposeras. Además, incluye una galería tipo quincho con parrilla, barra y comedor al aire libre, desde donde se puede apreciar una laguna artificial que forma parte de las vistas privilegiadas del terreno.