Las lluvias continúan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco de un nuevo episodio de ciclogénesis, el tercero registrado en el último mes, y el pronóstico anticipa varios cambios en el clima durante los próximos días.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se mantendrá al menos durante toda la jornada del martes, con precipitaciones intermitentes, cielo cubierto y elevada humedad.

Para este martes, la probabilidad de lluvias oscila entre el 40% y el 70% durante la mañana, disminuyendo hacia la noche. La temperatura mínima se ubica en torno a los 19 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

La persistencia de nubosidad limitará la presencia del sol y reforzará la sensación húmeda, mientras que los vientos del este y sudeste podrían presentar ráfagas moderadas.

Lluvias en el AMBA: qué pasará con la temperatura y hasta cuándo habrá precipitaciones (foto creada con IA)

CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO DURANTE LA SEMANA

El miércoles marcará el inicio de una mejora. El pronóstico indica un descenso casi total en las probabilidades de lluvia, con cielo parcialmente despejado y un cambio térmico evidente: la mínima bajará a 12 °C y la máxima rondará los 21 °C.

Lluvias en el AMBA: qué pasará con la temperatura y hasta cuándo habrá precipitaciones (foto creada con IA)

Además, la disminución de la humedad generará una sensación térmica inferior a la temperatura real durante las primeras horas del día.

La estabilidad continuará el jueves, con cielo algo nublado y registros térmicos entre los 13 °C y 23 °C. El ingreso de aire frío desde el sur consolidará un escenario otoñal más marcado.

Lluvias en el AMBA: qué pasará con la temperatura y hasta cuándo habrá precipitaciones (foto creada con IA)

El viernes seguirá sin lluvias, con temperaturas similares —entre 15 °C y 23 °C— y noches más frescas producto de la menor humedad y la circulación de aire frío. Estas condiciones se mantendrán durante el sábado, jornada estable con cielo parcialmente nublado y ausencia total de precipitaciones.