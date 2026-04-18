Con una premisa original anclada en una realidad concreta, Familia en renta se destaca como una historia sobre los vínculos humanos en tiempos de desconexión, sostenida por un elenco sólido y una mirada sensible sobre las emociones.

En uno de los protagónicos más destacados en la etapa reciente de Brendan Fraser, la película de unos 110 minutos de duración se encuentra disponible en la plataforma de Disney+.

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Dirigida por Hikari, la producción se estrenó en 2025 y tuvo un recorrido destacado por festivales antes de su llegada al público general.

De qué trata Familia en renta

La película sigue a Phillip Vanderploeg, un actor estadounidense que vive en Tokio y cuya carrera está lejos del éxito. En medio de dificultades económicas y personales, comienza a trabajar para una empresa que ofrece servicios de “familias de alquiler”, un fenómeno real en Japón.

En ese contexto, es contratado para interpretar distintos roles en la vida de desconocidos: puede ser hijo, esposo o incluso padre por encargo. Su trabajo toma un giro emocional cuando una mujer lo contrata para que se haga pasar por el padre de su hija, una niña que necesita una figura paterna en un momento clave de su vida.

Brendan Fraser como Phillip Vanderploeg en la emotiva película.

Lo que comienza como una actuación más pronto se vuelve una experiencia profundamente humana, en la que los límites entre ficción y realidad se desdibujan.

La historia explora temas como la necesidad de pertenencia, la soledad y los vínculos afectivos en sociedades modernas.

Una historia inspirada en la realidad

Uno de los elementos llamativos de Familia en renta es que se basa en un fenómeno real: en Japón existen empresas que alquilan actores para cumplir roles familiares o sociales. Este servicio, lejos de ser marginal, responde a problemáticas como el aislamiento, la presión social o la necesidad de aparentar determinados vínculos.

El tráiler oficial de la película Rental Family, con Brendan Fraser.

La directora Hikari -conocida por trabajos como 37 Seconds y episodios de series como Tokyo Vice- toma esta premisa y la convierte en una historia íntima, donde el foco no está solo en lo curioso del concepto sino en sus implicancias emocionales y éticas.

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Además, la película dialoga con otras obras que abordaron el mismo tema, como el documental ficcionado de Werner Herzog, Family Romance, LLC. Sin embargo, aquí el enfoque es más clásico, con momentos que priorizan la emoción por sobre la experimentación formal.

Recepción y mirada de la crítica

El film tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025 y recibió críticas mayormente positivas. Uno de los aspectos más elogiados fue la actuación de Brendan Fraser, quien consolida así su regreso al cine tras su Oscar por La ballena.

También fue incluida en la lista de las mejores películas del año por la National Board of Review, lo que refuerza su impacto dentro del circuito crítico.

Su sensibilidad y la construcción de los vínculos la convierten en una propuesta accesible y emotiva.

Familia en renta se destaca como una historia sobre los vínculos humanos en tiempos de desconexión.

Cómo es el reparto de Familia en renta