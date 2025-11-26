Las quejas de Wanda Nara sobre la deuda que Mauro Icardi mantenía con ellas por el dinero que tendría que darle por la crianza de las hijas en común eran constantes, y ahora la Cámara Civil definió la situación.

A través del fallo de los magistrados de la Sala G se decidió icorporar a Icardi “en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

El expediente se filtró a través del periodista Fede Flowers en la red social X.

Se filtró el fallo de la Cámara Civil contra Mauro Icardi y a favor de Wanda Nara.

De esta manera, Icardi podría tener prohibición de salir del país en caso de venir a la Argentina para pasar las fiestas con sus nenas.

Durísimo reproche de los jueces a la presentación de Elba Marcovecchio y Lara Piro

La fría letra del fallo es durísimo con Elba Marcovecchio y Lara Piro, las abogadas de Mauro Icardi.

“El memorial debe contener una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado y puntualizar cada uno de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan nada de lo cual se verifica en el caso”.

El lapidario fallo contra Mauro Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro.

“En cambio, se explaya sobre extremos que ninguna incidencia tienen en la cuestión”, cerraron os jueces Gastón Polo Olivera y Carlos Carranza Casares sobre el trabajo de Elba Marcovecchio y Lara Piro.