Wanda Nara piensa instalarse unos días en su mansión ubicada en la costa uruguaya. La propiedad está ubicada en el barrio privado La Bonita, en José Ignacio, Punta del Este. La casa combina lujo, tecnología y una ubicación privilegiada frente al mar.
El lugar elegido por Wanda tiene acceso directo a la playa y está rodeado de paisajes únicos.
La mansión tiene 649 metros cuadrados y fue construida en 2022 con materiales premium e importados. El lote tiene 1.452 m².
Cómo es la exclusiva mansión de Wanda Nara en Punta del Este
La casa posee ventanales enormes, decks de madera y una pileta climatizada que mira al mar.
Entre los ambientes principales se destacan:
- 4 dormitorios en suite
- 5 baños
- Master suite con vestidor e hidromasaje
- Cocina equipada y un living-comedor amplio
- Dependencia de servicio
- Galerías exteriores y piscina climatizada
La casa se vendió completamente amueblada y lista para instalarse. El dormitorio principal tiene vista directa al mar, y los espacios para huéspedes y familia están diseñados para el máximo relax.
Tecnología de punta y detalles exclusivos
La propiedad se destaca por su calidad constructiva: carpintería Schüco, pisos de madera, revestimientos exteriores en lapacho y losa radiante en todos los ambientes. Además, cuenta con domótica de última generación, que permite controlar la iluminación, la temperatura y la seguridad desde el celular.