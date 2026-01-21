Cuando parecía que la guerra mediática había bajado un cambio, Mauro Icardi volvió a encender la mecha y lo hizo sin filtros. A través de un extenso y contundente posteo en sus redes sociales, el futbolista desmintió públicamente a Wanda Nara y lanzó una catarata de acusaciones que dejaron en shock a sus seguidores.

“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, arrancó diciendo Icardi, marcando el tono del comunicado. Según expresó, le resulta “llamativo” que se siga creyendo una versión que no está basada en los hechos.

Sin rodeos, el delantero fue tajante al asegurar que nunca retomará ningún tipo de diálogo ni vínculo con Wanda Nara (después de que ella asegurara que volvieron a hablar) y explicó los motivos en una lista explosiva. Entre las acusaciones más graves, sostuvo que fue denunciado falsamente por violencia de género, que fue excluido de sus propias casas mediante denuncias falsas y que estuvo seis meses sin poder ver ni tener vínculo con sus hijas por decisiones judiciales que, según él, no correspondían.

Icardi también denunció que Wanda no cumplió órdenes judiciales, que retuvo a las niñas durante horas para impedir el contacto con su padre, y que habría expuesto públicamente a menores de edad, incluidos hijos de su pareja, alimentando un escándalo mediático que, según afirma, dañó psicológicamente a las nenas.

En otro tramo del descargo, el futbolista aseguró que su ex creó grupos con “amigas” para hostigarlo, que luego muchas de ellas terminaron dándole la espalda, y que incluso habría realizado denuncias falsas involucrando a hijos varones, con el objetivo de cambiar de jurisdicción judicial.

Pero el comunicado no terminó ahí. Mauro también acusó a Wanda de deslizar públicamente haber sido víctima de abuso sexual, comparándose con una víctima real, lo que —según él— marcó el inicio de su “debacle”. Además, fue lapidario al afirmar que eligió “un sistema corrupto, acosador y ladrón” para “representar y defender” los derechos de sus hijas.

Uno de los puntos más impactantes llegó al final, cuando lanzó una acusación económica directa: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”, escribió sin vueltas.

“Podría enumerar muchos más motivos”, agregó, y se preguntó por qué, si a Wanda le gusta filtrar chats, nunca filtró ningún supuesto diálogo o vínculo del que habla en entrevistas. Para cerrar, fue letal con los medios y el show mediático: “La realidad está en los hechos”.

El mensaje concluye con una definición tajante y definitiva: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Jamás será familia”.

LA TREMENDA COINCIDENCIA DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ AL HABLAR DE LA INTIMIDAD CON MAURO ICARDI

La historia entre Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo inesperado. Esta vez no se trata de un escándalo ni de una indirecta picante, sino de una llamativa coincidencia que dejó a todos con la boca abierta y que fue expuesta por Juariu en sus redes sociales.

La influencer compartió un video comparativo que rápidamente se volvió viral y que muestra cómo Wanda hablaba de Icardi cuando aún estaban juntos y cómo, en la actualidad, la China describe al futbolista con palabras sorprendentemente similares.

En el material que rescató Juariu se escucha a Wanda decir, enamorada, en el programa de Susana Giménez: “Él me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. Me decía ‘se rompió el foquito, te lo cambio yo’”.

Pero eso no es todo. En otro fragmento, se puede ver a Eugenia profundizando, en la nota que le dio a Moria Casán, sobre el rol clave de Icardi en su vida: “Lo que me pasó con Mauro es que me dio una seguridad, que si yo no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”.

La comparación se vuelve todavía más fuerte cuando aparece la frase que hoy repite la China, casi como un calco impensado: “Y me decía: ‘¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejá que lo hago yo’”.

La semejanza entre ambos discursos no tardó en generar revuelo. El video de Juariu reavivó el debate y dejó una sensación clara: aunque cambien las protagonistas, el relato sobre Mauro Icardi parece ser siempre el mismo: “¡Chicos, qué fuerte!”, escribió sobre la publicación que compartió en Instagram Stories.