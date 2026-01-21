Wanda Nara habló sin filtros en Inrusos sobre su vínculo actual con Mauro Icardi. La mediática reconoció que el diálogo mejoró: “Sí, la verdad que cuando podemos, tratamos de hablar, yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi, el tiempo cura todo”.

La empresaria admitió que a veces le habla con total sinceridad: “A veces le digo, boludo, ‘ya está, soltá, ya fue’ con cosas que quedamos enroscados…”. Incluso, reveló que suele bromear con él: “Me permito hacer chistes, de hecho, le dije el otro día, ‘chapó, vos viviendo con chicos siempre’... yo en ese sentido soy como un poco más egoísta, más que pienso en mí. No me imagino el día de mañana viviendo con alguien en mi casa”.

Wanda fue clara sobre cómo maneja la relación de sus hijas con la pareja del padre: “Si el papá está con una persona, a ellas les guste o no, están obligadas a estar con esa persona, y el día de mañana cuando crezcan quizás tengan autoridad para decirle, ‘no, papá, la verdad que a esta persona no la quiero ver, no comparto estos valores, no me gusta hasta la forma de ser’, quizás cuando sean más grandes van a tener el derecho”.

Wanda Nara habló en Intrusos (Foto: captura de América).

“Esto lo hablamos justo el otro día, y le dije ‘yo confío en vos, no me importa de quién rodees a nuestros hijos, yo confío y vos tenés que confiar en mí también’”, reveló la conductora de Masterchef sobre su presente con Icardi, quien vive en Turquía con la China Suárez.

WANDA NARA REVELÓ CÓMO ES HOY SU RELACIÓN CON MARTÍN MIGUELES TRAS LA SEPARACIÓN

Wanda Nara no esquivó las preguntas sobre su vínculo con Martín Migueles y dejó en claro que, aunque se los vio juntos en el cumpleaños de una de sus hijas, no hay romance: “Ayer estaba con las nenas".

“Sí, muy buena onda. Amistad, todo bien”, insistió, y remarcó que la relación se basa en la confianza y el buen trato: “Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”.

