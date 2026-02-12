Diego Cremonesi, el ‘villano’ de la serie La Hija del Fuego, visitó el programa Puro Show y abrió el juego sobre su experiencia trabajando junto a la China Suárez. El actor, que interpreta a Fausto, un personaje que crece capítulo a capítulo y mantiene una relación intensa tanto con Eleonora Wessler como con la protagonista, no dudó en calificar el rodaje como “un desafío actoral grande”.

“Fue bárbaro. La experiencia con la China fue espectacular”, aseguró Cremonesi, que tuvo que ponerse en la piel de un hombre “muy lúcido, muy meticuloso”, capaz de construir un imperio desde la maldad, pero que se descontrola por amor. “Tenía que lograr enamorarme de ella y que eso le diera verosímil a la serie y al personaje, que no lo debilitara. Y fue bárbaro”, remarcó.

Diego Cremonesi en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Consultado sobre si tenía algún prejuicio antes de trabajar con Eugenia, el artista fue tajante: “Jamás. Nosotros trabajamos todo el tiempo con un montón de compañeros y para mí el prejuicio es algo que en este arte, en este oficio, no puede entrar. Sí, obviamente uno no está ajeno a todo lo que circula alrededor. Pero lo que me encontré fue con una gran compañera, con una gran líder de equipo”.

DIEGO CREMONESI CONTÓ EL DETRÁS DE ESCENA CON EL ELENCO DE LA HIJA DEL FUEGO

Diego Cremonesi destacó que, a pesar de los rumores y comentarios que suelen circular en los medios sobre la China Suárez, “en los camarines, en las comidas, no se hablaba de eso para nada”. Y fue más allá: “Ella fue una gran compañera. Uno trabaja muy cómodo con ella, muy relajado. Fueron seis meses de un rodaje muy, pero muy exigente, muy duro. Y una persona súper profesional. Con un oficio admirable. Entonces fue todo muy fácil y muy gozoso”.

Diego Cremonesi en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Además, resaltó la generosidad de la China Suárez, incluso con quienes no estaban frente a cámara: “Maneja 11 puntos y eso realmente es muy valorable. Para mí, eso es lo que me guía para hablar de ella, que es lo único a lo que puedo hablar”.

