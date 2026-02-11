Damián Pier Basile, ex campeón de Bake Off Argentina, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras realizar la torta de cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez.

Lejos de quedarse en silencio, el pastelero realizó un contundente descargo en el programa “Mitre Live”, conducido por Juan Etchegoyen.

“La verdad me re calenté porque no entiendo la lógica de la gente. Es una torta para una nena de ocho años que quería tener una fiesta temática”, comenzó diciendo Basile al aire. El ex participante del reality de pastelería expresó su indignación ante la ola de mensajes negativos que recibió por haber trabajado para la actriz.

El repostero cuestionó directamente la lógica del hate en redes sociales: “Ponele que se la hice yo y el hateo me vino a mí ¿nadie se la puede hacer a la torta? ¿la nena no se merece tener una torta?”. Pier Basile fue más allá y planteó un escenario hipotético para evidenciar lo absurdo de las críticas.

(Foto: Instagram damianbakeoff)

“¿TENGO QUE INVESTIGAR EL PASADO DE MIS CLIENTES?”

“Yo mañana tengo una boda de 40 invitados y tengo que hacer tortas, catering y todo ¿y me tengo que poner a investigar el pasado de ellos y si se metieron los cuernos o lo que sea, si se robaron el marido a alguien?”, cuestionó el pastelero profesional, dejando en evidencia lo irracional de exigirle a un trabajador que investigue la vida personal de cada cliente.

El ex campeón de Bake Off continuó su descargo: “¿Por qué me tienen que hatear a mí? Si la China compra en una panadería ¿lo van a hatear al panadero? No tiene ningún tipo de sentido y la gente le está errando feísimo”.