Mariano Martínez lo hizo de nuevo: se metió en el centro de la escena digital al reaparecer como “El Rey Sol Marquesi”, el personaje que lo consagró en la exitosa Son amores.

Esta vez, el actor se animó a participar en el videoclip de una reversión tropical de “Yo sé”, el tema que hizo famoso en esa tira de eltrece.

Mariano Martínez como el Rey Sol Marquesi

La iniciativa fue del cantante uruguayo El Reja, que apostó a transformar el clásico en un hit bailable para el verano. Pero la sorpresa mayor llegó cuando invitó a Martínez a sumarse al video y el actor no solo se animó a cantar, sino que también se lució bailando y mostrando toda su onda.

Así es el video con el que Mariano Martínez y El Reja remixaron el tema "Yo sé" en versión cumbia. (Foto y video: Instagram @marianom78)

La colaboración se estrenó en simultáneo en las cuentas de Instagram de ambos artistas y, como era de esperarse, la reacción de los seguidores fue inmediata. Muchos celebraron el regreso del “Rey Sol” y se emocionaron con la nostalgia, mientras que otros no dudaron en dejar sus mejores memes.

LOS MEMES POR EL REGRESO DEL “REY SOL MARQUESI”

Esta reversión tropical de “Yo sé” volvió a poner en el centro de la escena a Mariano Martínez y a la recordada dupla que formó con Nicolás Cabré en Son Amores. Juntos, interpretaron a los hermanos Marquesi y se convirtieron en íconos de la televisión argentina de principios de los 2000.

Los memes que generó el regreso de Mariano Martínez como "El Rey Sol Marquesi" (Foto: Twitter/X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Y el furor por Son Amores no se apaga. Hace algunas semanas, Nicolás Cabré y Mariano Martínez sorprendieron a sus seguidores con una serie de fotos “hot” desde un lujoso hotel en Los Ángeles. El motivo del viaje fue una entrevista con Dante Gebel, pero aprovecharon para relajarse y mostrar que, a los 45 y 46 años, siguen en excelente forma.

La química entre ambos sigue intacta. Después de compartir escenario en “Tom, Dick & Harry”, Cabré volvió a convocar a Martínez para una nueva aventura teatral: “Ni media palabra”, una comedia que debutará en Villa Carlos Paz el 25 de diciembre. “Tres hombres. El regreso de “El Rey Sol Marquesi” y la dupla con Cabré demuestran que, aunque pasen los años, hay clásicos que nunca mueren y que siguen generando furor en cada aparición.

