Desde que se separó de Triana Ybáñez, Mariano Martínez no volvió a mostrarse con nadie en el plano amoroso. Recientemente negó haber tenido un affaire amoroso con la cantante Luba en un boliche.
Lejos de los escándalos mediáticos, el actor fue abordado por el notero de LAM, quien le preguntó por su pasada historia de amor con Lali Espósito y por el rumor retro de romance con Caro Molinari, y sorprendió con su drástica decisión.
MARIANO MARTÍNEZ NO EXPONE MÁS SU INTIMIDAD: LOS MOTIVOS
“No hubo ningún video con Luba a los besos. Vi el video y no estaba hablando con nadie. Estaba ahí, sonriendo”, le dijo Mariano al notero de Ángel de Brito, serio.
Al ser consultado por Lali y Caro Molinari, agregó, ya dando por terminada la nota: “No estoy con nadie y no tengo más ganas de hablar de mi vida sentimental”.
“No voy a hablar de mi vida. Está todo bien. No me enojo, pero no”, concluyó el actor, tajante.
