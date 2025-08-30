Angie Balbiani reveló en Puro Show un dato inesperado sobre la vida amorosa de Mariano Martínez, que vuelve a poner al actor en el centro de la escena mediática. Fue luego de que en el programa mostraran una nota que el actor les dio en el que elige no hablar de lo que fue su vínculo con Carolina Molinari.

Ante esto, la panelista y ex de Martínez comentó: “Él me bloqueó un día no sé por qué. Ahora me desbloqueó, me avisó Rulo, pero no quiero contar de nuevo porque se va a volver a enojar”. A lo que Balbiani agregó por su parte: “No suele terminar bien sus relaciones Mariano Martínez”.

En el ida y vuelta, Mati Vázquez intervino recordando uno de los romances más comentados del actor: “Es cierto, me acuerdo de Lali”. Fue entonces cuando Angie fue por otra figura de renombre internacional que generó impacto entre los presentes en el piso.

Mariano Martínez y Luisana Lopilato

“Yo me acuerdo de Luisana (Lopilato). Ellos no terminaron bien. No tengo idea si se bloquearon o no porque en ese momento no había tanta tecnología, pero no terminaron bien”, dijo la periodista sobre Mariano y la relación que tuvo con Lopilato entre el 2004 y el 2006, en pleno auge de ambos como protagonistas de ficciones televisivas argentinas.

Mariano Martínez y Luisana Lopilato salieron entre 2004 y 2006. Foto: Alma Pirata

Aunque en su momento se mostraban como una de las parejas más queridas de la televisión, el vínculo terminó de manera conflictiva. Según lo que se comentó en su entorno, la ruptura no fue en buenos términos, y con el paso del tiempo quedó claro que no mantuvieron un trato cordial tras la separación.

LOS EMOTIVOS APLAUSOS AL HOSPITAL GARRAHAN TRAS LA HISTORIA DE MARIANO MARTÍNEZ

Luego de que Mariano Martínez revelara que en el hospital Garrahan le salvaron la pierna, el público presente en el programa de Mario Pergolini llenó de aplausos el estudio, momento emotivo que dio que hablar.

Mariano Martínez en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“Una semana antes de que pierda la gamba, en el Garrahan me la salvan, un médico cubano, Rottenberg, me acuerdo el apellido, patente. El día que llegué empezaron a cortar y veo mi pierna, me vi el hueso”, dijo y dejó impactado al conductor.

