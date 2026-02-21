En plena temporada teatral en Villa Carlos Paz, Mariano Martínez no solo se luce arriba del escenario con la obra Ni media palabra, junto a Nicolás Cabré y Bicho Gómez sino que también es noticia por su vida sentimental. Todo indica que habría encontrado el amor en tierras cordobesas de la mano de “Meli”.

Según contó el periodista Pablo Layús en Intrusos, Martínez habría comenzado un romance con una joven llamada Meli, oriunda de la ciudad de Córdoba. Los rumores crecieron después de que se los viera juntos en varias salidas nocturnas y cenas en la ciudad.

Mariano Martínez y "Meli" (Fotos: captura América TV e Instagram @marianom78)

El martes, Layús detalló que Mariano Martínez ya se muestra con Meli cenando y también se los vio juntos en un par de boliches de Carlos Paz. La joven sería habitué de uno de los lugares más conocidos de la noche cordobesa, y hay versiones que aseguran que ahí se cruzó por primera vez con el actor.

REVELAN QUIÉN SERÍA LA JOVEN QUE CONQUISTÓ A MARIANO MARTÍNEZ EN CÓRDOBA

“Hay dudas de si se conocieron en Zebra o si ahí comenzaron a mostrarse juntos. Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado”, relató el periodista, sumando más misterio a la historia.

La relación no se habría quedado solo en salidas nocturnas. Martínez y Meli también fueron vistos en un plan más relajado: cenando en La Parrilla del Lago, bastante acaramelados y acompañados por niños que serían los hermanos de ella. Según trascendió, la cena se dio después de una función de teatro, lo que sugiere que primero fueron a ver a Mariano y luego salieron todos juntos a comer.

Mariano Martínez y "Meli" (Foto: captura América TV)

Un dato que no pasó desapercibido es que, tras la difusión del romance, Meli puso su cuenta de Instagram en modo privado, aumentando aún más el misterio sobre su identidad y el vínculo con el actor. Por ahora, la gran pregunta es si se trata de un amor de verano fugaz o si Mariano Martínez está dispuesto a apostar nuevamente al amor en serio en medio de un gran momento personal en Córdoba.

