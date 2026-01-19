En medio de los rumores que la vincularon sentimentalmente con Juan Román Riquelme, Julieta Ortega decidió romper el silencio y aclarar la situación con total sinceridad. La actriz fue abordada por el móvil de Puro Show y, aunque se mostró incómoda con el tema, fue contundente al negar cualquier tipo de romance.

A la salida del teatro, donde se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata, Julieta despejó todas las dudas: “Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. Así que ya me lo preguntaron y casi que les cerré la puerta en la cara, perdón por eso. Pero no, no, no es cierto nada de lo que dijeron”, afirmó sin rodeos.

Cuando le preguntaron específicamente por el rumor que la señalaba como iniciando un romance con Riquelme, Julieta apeló a la lógica y al contexto actual de su vida: “Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, no podría estar iniciando un romance con nadie, salvo que sea alguien que esté acá”, respondió, tajante.

Ante la consulta sobre si lo conocía o si alguna vez se lo había cruzado, la actriz minimizó el vínculo: “Lo conozco, como conozco un montón de gente… conocer a alguien es otra cosa”, explicó, descartando cualquier tipo de relación personal.

Julieta también reveló cómo se enteró del rumor y confesó su sorpresa: “Me escribió alguien por WhatsApp, un periodista que no sé quién es, y le dije no, no, de ninguna manera”, contó. Y cerró, marcando un límite: “Tampoco quiero ampliar nada porque me da un poco de pudor hablar de alguien que no tiene que ver conmigo”.

FUERTE RELATO DE JULIETA ORTEGA SOBRE EL DÍA QUE LE SALVÓ LA VIDA A SU EXCUÑADA, ANA PAULA DUTIL

En medio de su visita a PH, Podemos Hablar (en diciembre de 2023), Julieta Ortega abrió su corazón y dio detalles del día que le salvó la vida su excuñada, Ana Paula Dutil (expareja de Emanuel Ortega, con quien tiene a sus hijos India y Bautista), quien intentó quitarse la vida.

“Esto lo reveló mi excuñada, una de mis más íntimas amigas. No sé si yo le salvé la vida. Ella estaba pasando por una depresión muy grande y contó que tuvo un intento de suicidio. Vivía muy cerca de mi casa y yo ya sabía que estaba muy deprimida y yo la llamaba todos los días a la mañana”, comenzó diciendo Julieta en el programa de Telefe.

“Esto fue durante la pandemia, no fue hace tanto. Y una mañana no contestaba y lo llamé a mi hermano. ahí llamamos a la policía y le tiraron la puerta abajo. Se había tomado una bolsa llena de pastillas, pero estaba con vida. Lo estaba planeando hacía días”, agregó.

Y siguió: “Es muy difícil la depresión para el que la pasa, porque es algo químico y no hay nada que te digan que te pueda hacer salir de ese estado. Y la gente que está cerca se siente muy frustrada porque nada de lo que hagas es suficiente. Es una situación muy difícil de la que, por supuesto, se puede salir con psiquiatra, medicación y hay que pedir ayuda. Y la gente que está alrededor no tiene que bajar los brazos”.

Por último, la actriz dio detalles del presente de Ana Paula: “Está bárbara. Fue una lucha de años que le tomó dar en la tecla con la terapia y la medicación. Ahora no toma nada y está feliz, le cambió el filtro con el que mira la vida”.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) 0800 345 1435 (desde todo el país)