Julieta Ortega habló con total sinceridad sobre la crianza de su hijo Benito, fruto de su relación con Iván Noble, y sorprendió al contar por qué, aun con 20 años, no lo deja quedarse solo muchos días en su casa.

La actriz lo explicó durante su paso por el programa Puro Show, donde reflexionó sobre los miedos, los cuidados y los vínculos que persisten más allá de la edad.

En la entrevista, Julieta dejó en claro que la decisión no tiene que ver con desconfianza hacia su hijo, sino con sus propias inquietudes como madre.

“Mi hijo tiene 20, salió de la adolescencia. Veranea con el padre, nosotros en general hacemos mitad y mitad, pasa Navidad conmigo y a partir de Año Nuevo se va con el padre todo enero, fue así casi siempre”, contó, detallando cómo se organizan desde hace años para acompañar el crecimiento de Benito.

Julieta Ortega explicó por qué no deja solo a su hijo Benito: “La casa sola no porque no confío” | Créditos: Instagram @petitjotao

POR QUÉ JULIETA ORTEGA NO LE DEJA LA CASA A SU HIJO BENITO

La actriz explicó que su hijo pasa gran parte del año con ella y que la dinámica familiar siempre fue flexible y bien coordinada.

“Yo trabajo desde que él nació, así que con el padre nos arreglamos siempre muy bien, combinamos muy bien eso”, afirmó, destacando la buena relación que mantiene con Iván Noble en lo que respecta a la crianza.

Sin embargo, cuando le preguntaron si deja a Benito solo en su casa, fue contundente. “No, la casa sola no se la dejo, se la dejo dos noches. Cuando me iba de gira se la dejaba de jueves a sábado, de viernes. Pero no, muchos días la casa sola no”, explicó, generando sorpresa entre los panelistas.

Julieta Ortega, entrevistada en Puro Show.

Ante la repregunta sobre los motivos, Julieta fue aún más clara y apeló a un sentimiento con el que muchas madres se identifican. “Porque además no confío. Es re bueno mi hijo, no confío en, no sé… La llave de gas, viste esas cosas de las madres. No hace jodas, es muy tranquilo”, dijo, dejando en evidencia que su temor pasa más por los accidentes domésticos que por la conducta de Benito.