El gerente de programación de El Nueve, Diego Toni, habló sobre la polémica situación que atraviesa “Bienvenidos a Ganar”, el programa conducido por Hernán Drago que vive un momento de tensión tras los cambios en su formato original.

La novedad la dio a conocer Juan Etchegoyen en su ciclo “Mitre Live”, donde reveló los detalles de la conversación con la máxima autoridad del canal.

Según contó el periodista, Toni fue cauto a la hora de evaluar el impacto real de las modificaciones en el rating: “Es muy pronto para saber si se vio afectado por los cambios porque son semanas de mucho fútbol entre semana, lo que genera mucha distorsión en los resultados”, señaló el directivo.

Juan Etchegoyen periodista de radio Mitre

LO QUE LE CONTÓ EL GERENTE DE EL NUEVE A JUAN ETCHEGOYEN

El periodista también reveló que Toni le reconoció que hay trabajo por delante: “Estamos haciendo algunos ajustes, sobre todo con la modificación de la voz dentro del diamante. Vamos a hacer algunos cambios para la próxima semana”, le dijo el directivo, aunque aclarando que “no hay previsto cambio de formato ni nada, solo ajustes y modificaciones menores”.

Hernán Drago Por: Captura

“Le pregunté a Diego si Hernán estaba enojado con esto que había pasado pero no me dio precisiones de eso porque incluso había trascendido que habría puesto su renuncia arriba de la mesa”, dijo al respecto Etchegoyen. Y concluyó: “Veremos a ver qué pasa pero es increíble que le hayan cambiado el contenido a este programa que funcionaba tan bien y que le ganaba sistemáticamente todos los días a su competencia directa que es Beto Casella”.