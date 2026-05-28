Mario Pasik habló sobre la relación que mantuvo con su hermano, el recordado Salo Pasik, fallecido en 2017 a los 71 años.

En una charla íntima en el streaming No tan Pronto, Mario sorprendió al admitir que “no estuvimos tan cerca como creo que podríamos haber estado durante todo un tiempo”, confesó con total sinceridad.

EL REENCUENTRO ENTRE MARIO Y SALO PASIK

Según relató Mario Pasik, el verdadero acercamiento entre ambos llegó en una etapa más madura de sus vidas, cuando su madre comenzó a necesitar mayor asistencia emocional y compañía.

“Ahí nos encontramos más, fueron momentos distintos. Fue muy lindo, en algún sentido, reencontrarnos”, expresó con emoción.

A lo largo de sus carreras, Mario y Salo compartieron distintos proyectos teatrales y televisivos. Trabajaron juntos en obras emblemáticas como La muerte de un viajante y también participaron en espectáculos infantiles. Sin embargo, el ritmo de trabajo, la vida cotidiana y las propias dinámicas familiares hicieron que nunca lograran convertirse en esos hermanos “confidentes” que, según Mario, podrían haber sido.

Mario Pasik recordó a su hermano Salo y reveló la deuda emocional que le quedó pendiente. Crédito: Instagram

“Nunca nos llevamos mal, pero podríamos haber sido más cercanos, más confidentes. El por qué, no sé”, reflexionó.



