Después de protagonizar una inesperada reconciliación durante los Martín Fierro 2026, Moria Casán volvió a hablar de su vínculo con Carmen Barbieri y dejó abierta la puerta a un posible regreso teatral juntas.

Todo comenzó cuando Carmen reveló en una entrevista con LAM que tenía ganas de convocar nuevamente a Moria para un proyecto sobre las tablas. La consulta no tardó en llegarle a la diva, que respondió fiel a su estilo en El Ejército de la Mañana, el ciclo de Bondi Live.

“No lo sé. Tendría que ver el proyecto, la obra, de qué se trataría. Con ella nos llevamos bien”, expresó Moria Casán, sin cerrar completamente la posibilidad.

MORIA CASÁN RECORDÓ EL CONFLICTO QUE TUVO CON CARMEN BARBIERI

Durante la charla, la actriz también recordó uno de los momentos más tensos que vivieron trabajando juntas: la etapa final de Escandalosas, la exitosa revista que compartieron años atrás.

“En el momento en que hicimos Escandalosas, la segunda revista no fue tan buena para nuestra cosa personal porque yo renuncié”, explicó.

Según detalló, su alejamiento estuvo relacionado con el conflicto que existió entre Victoria Xipolitakis, Stefy Xipolitakis y Carmen Barbieri. Moria contó que en aquel momento estaba muy cercana a las hermanas y que había tomado una decisión tajante.

Crédito: Bondi Live

“Yo estaba apadrinando un poco a las Xipolitakis. Tuvo quilombo con ellas y le había prometido a Carmen que, si las chicas llegaban a tener un problema con ella nuevamente, yo renunciaba”, recordó. Y agregó: “Las chicas tuvieron un problema con ella nuevamente y renuncié”.

LA POSIBILIDAD DE UN NUEVO PROYECTO JUNTAS

A pesar de aquel conflicto, Moria Casán dejó en claro que hoy no existen rencores entre ambas y que podría evaluar compartir un nuevo proyecto con Carmen Barbieri si la propuesta fuera interesante.

“Siempre que sean buenas cosas. Yo tengo tantas propuestas para mí, todo divino. No estoy pensando en compartir nada, pero si fuera un proyecto de buen dinero, que nos sirviera a las dos, yo no tengo ningún problema en compartir nada con nadie”, aseguró.

Por último, la diva sorprendió con elogios hacia su colega y excompañera de escenario: “Además, Carmen es una artista extraordinaria”.