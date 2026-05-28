Después de que Ricardo Darín generara repercusión al reconocer públicamente que es fan de Wanda Nara, ahora fue Leonardo Sbaraglia quien sorprendió con sus declaraciones sobre la conductora y empresaria.
Leé más
Durante una entrevista con TN Show, el actor fue consultado sobre las figuras mediáticas que deciden incursionar en la actuación o en proyectos audiovisuales. “Me parece bárbaro. ¿Quién soy yo para decirle que no a alguien?”, expresó.
QUÉ DIJO LEONARDO SBARAGLIA SOBRE WANDA NARA
“Es gente que seguramente tiene el talento, el carisma y las posibilidades de hacerlo. Por algo están ahí”, sostuvo.
Cuando el cronista le preguntó directamente si aceptaría trabajar con Wanda Nara en caso de recibir una propuesta, el actor fue contundente: “Acá tenés el título: sí, por supuesto, trabajaría con Wanda si me lo proponen y si la historia lo amerita”.