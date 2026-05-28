Después de que Ricardo Darín generara repercusión al reconocer públicamente que es fan de Wanda Nara, ahora fue Leonardo Sbaraglia quien sorprendió con sus declaraciones sobre la conductora y empresaria.

Durante una entrevista con TN Show, el actor fue consultado sobre las figuras mediáticas que deciden incursionar en la actuación o en proyectos audiovisuales. “Me parece bárbaro. ¿Quién soy yo para decirle que no a alguien?”, expresó.

QUÉ DIJO LEONARDO SBARAGLIA SOBRE WANDA NARA

“Es gente que seguramente tiene el talento, el carisma y las posibilidades de hacerlo. Por algo están ahí”, sostuvo.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Cuando el cronista le preguntó directamente si aceptaría trabajar con Wanda Nara en caso de recibir una propuesta, el actor fue contundente: “Acá tenés el título: sí, por supuesto, trabajaría con Wanda si me lo proponen y si la historia lo amerita”.



