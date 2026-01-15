El estudio de Puro Show se encendió este jueves con un cruce inesperado entre Fernanda Iglesias y Mónica Farro. Las panelista no se guardó nada y encaró a la actriz por hablar mal de ella en otros programas como LAM.

Todo comenzó cuando Iglesias le reclamó a Farro por comentarios del pasado: “Hablaste de mí y mal, y acabás de decir que era porque tenías que cuidar la silla”. Sin vueltas, Farro respondió: “Bueno, pero es lo que a mí me parece, que tenés mala onda, no está mal decirlo”.

La tensión fue en aumento cuando Farro no se achicó y sostuvo: “A mí me parece que no sos una persona que la miren o la vean en la tele y digan ‘wow, qué buena energía’. A mí me parecés eso, que tenes mala energía”.

Mónica Farro y Fernanda Iglesias se cruzaron en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Lejos de calmarse, Farro fue directa: “Me parecés mala en la televisión, a nivel periodístico sos una genia, y no quiere decir que la tengas conmigo, pero sí me parecés una mina que la miro y no me genera buena energía. Capaz que sos la mina más energética del mundo, pero a mí no me parece eso. Y no está mal decirlo. Me gusta tu color de pelo”.

ASÍ FUE EL CRUCE DE FERNANDA IGLESIAS Y MÓNICA FARRO: “ME PARECÉS MALA”

Tras escucharla, Fernanda Iglesias le respondió y confesó que quedó sorprendida con sus dichos: “Ella me cae bien, me parece una mina sincera, simple, sencilla, por eso me llamó la atención lo que dijiste”.

Entonces, en el estudio intentaron bajar el tono: “Año nuevo, vida nueva, chicas”, y fue entonces cuando Farro dijo una palabra y una frase que según el panel, Fernanda odia que le digan: “Soltalo” y “Andá a terapia”. Pero Iglesias no se quedó callada: “Yo voy a soltar cuando se me dé la gana la cosa, no cuando me lo pidan. Basta, no suelto nada”.

