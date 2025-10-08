Mónica Farro preocupó a todos sus seguidores luego de que trascendiera que debió recibir atención médica en la guardia durante la madrugada del miércoles 8 de octubre.

La noticia fue confirmada por el periodista Fede Flowers, quien reveló detalles del delicado cuadro de salud que atraviesa la artista.

“Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de cuatro meses de evolución”, informó Flowers a través de su cuenta de X.

El periodista también explicó que la vedette sufrió una bronquitis aguda en mayo y que, a pesar de los tratamientos, no logró recuperarse completamente. “Le hicieron radiografías y análisis de laboratorio para evaluar su estado general”, agregó.

Preocupación por Mónica Farro. Crédito: X

Por el momento, Mónica Farro continúa bajo observación médica, a la espera de los resultados que determinarán si deberá ser internada en las próximas horas.