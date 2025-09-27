En la última emisión de LAM, Mónica Farro volvió a sorprender con declaraciones que generaron revuelo en el mundo del espectáculo. La vedette uruguaya, conocida por su estilo frontal y sin filtros, habló con total sinceridad sobre su vida sexual en pareja y reveló cuáles son las prácticas que más la excitan junto a su marido.

“Nosotros somos muy visuales y eso nos calienta mucho. Me gusta mirarlo a él, nos miramos en el espejo. La mayoría de los videos los tiene él, grabados con su celular desde su perspectiva, y también algunos que armamos juntos”, confesó Farro en vivo, despertando la atención de todos en el piso.

LA SORPRESA DE ÁNGEL DE BRITO ANTE LA DECLARACIÓN

Ante semejante confesión, Ángel de Brito no dudó en lanzarle una pregunta directa: “¿Por qué no hacés un OnlyFans?”. La respuesta fue inmediata: “Tengo Divas, es la plataforma donde comparto contenido exclusivo”, admitió la artista, dejando en claro que ya incursionó en ese terreno.

Mónica Farro y su esposo (Foto: Movilpress)

Sin embargo, lo más llamativo llegó después, cuando el conductor repreguntó si se animaría a hacerlo en pareja. “Lo estamos pensando, lo estoy convenciendo a él para que se meta en todo esto”, reveló Mónica entre risas, aludiendo al bajo perfil de su esposo, que pocas veces se deja ver públicamente.

La confesión no tardó en volverse tendencia en redes sociales, donde muchos celebraron la franqueza de la vedette y otros debatieron sobre la posibilidad de que se sume con su pareja a la ola de famosos que generan contenido erótico sin tabúes en plataformas digitales.