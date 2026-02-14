Tamara Báez, la influencer argentina y ex pareja de L-Gante, se sumó al popular “Desafío de la Favela” durante su viaje a Brasil. El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra su recorrido por Rocinha, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro.

El “Favela Challenge” se ha convertido en una tendencia entre influencers y turistas que visitan las comunidades brasileñas y documentan su experiencia en video con música característica. Tamara llegó al barrio acompañada de un guía local y fue recibida por residentes que se acercaron a filmarla con sus celulares.

En las imágenes se puede ver a la influencer caminando con seguridad por los estrechos caminos del barrio, entre paredes de concreto con grafitis y viviendas humildes.

La ex de L-Gante luce una camiseta de la Selección Argentina, shorts de jean cortos y anteojos de sol oversized, un look casual pero trendy que combina con su estilo de creadora de contenido.

LA POSTAL CONTRASTANTE

El momento más impactante del video ocurre cuando la cámara se aleja y revela la magnitud de Rocinha: miles de pequeñas construcciones que se extienden por las colinas, con las icónicas montañas y la vegetación de Río de Janeiro de fondo. El contraste entre el paisaje urbano de la favela y la belleza natural carioca resulta visualmente potente.

Durante todo el recorrido, Tamara Báez se mostró sonriente y relajada, posando para las cámaras y disfrutando de la experiencia. El ambiente alrededor fue animado, con vecinos del barrio participando activamente de la grabación del challenge viral.