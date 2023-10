Siempre Pampita se definió como una persona familiera y en PH Podemos hablar, en un segmento que se llama “No podemos hablar”, fue sorprendida por su sobrina, Brisa. La conductora se emocionó hasta las lágrimas y más cuando la joven de 19 años la definió como “su mamá”.

“Ella para mí es muy importante. Acá es como mi mamá porque mis papás están en La Pampa y ella simboliza como a mi mamá”.

“Brisa se vino a Buenos Aires a estudiar psicología, la tengo más cerquita y es lo máximo. En sus horas libres la lleva a Anita a la plaza. Para mí darle mi hija a un familiar es un milagro”, aseveró la animadora, sensibilizada abrazada a la joven, que además es niñera de su hija, Ana.

“Saber que está con alguien que la ama igual que yo, que duermen la siesta… Es la única con la que no me da envidia que duerman abrazadas. Me encanta que las primas tengan ese lazo. Me parece espectacular”, señaló Carolina sobre el especial lazo que tiene con la joven, que es hija de Leonardo Ardohain, su hermano mayor.

Foto: Captura de TV

BRISA, LA SOBRINA DE PAMPITA, LE DEDICÓ PALABRAS DE AMOR A LA CONDUCTORA QUE LA HICIERON LLORAR

“También está acá mi otro sobrino que vino a jugar al fútbol. En cualquier momento me traigo a mi hermano, a mi cuñada a Buenos Aires. Me encantaría tenerlos a todos cerca”, comentó, divertida.

Sin embargo, fue Brisa quien se conmovió y la emocionó a la jurado del Bailado 2023. “Ella para mí es muy importante. Acá es como mi mamá porque mis papás están en La Pampa y ella simboliza como a mi mamá”, afirmó, muy movilizada.

“Es un ejemplo a seguir y para mí es súper importante que ella deposite en mí esa confianza para estar con Ana, con los chicos. Para mí estar con mi familia es lo más importante”, concluyó, mientras permanecían abrazadas y con los ojos llenos de lágrimas.