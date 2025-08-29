El rol protagónico de Valentina Zenere en la serie En el Barro generó suspicacias, ya que la actriz está en pareja con Sebastián Ortega, el productor general.

“Yo no pude filtrar mi casting porque fue por Zoom”, bromeó la modelo que también se puso en la piel de Nahir Galarza y trabajó en el suceso español Elite.

De hecho, se escandalizó cuando el periodista de Puro Show se sorprendió de que haya tenido que audicionar: “¡¿Cómo no voy a hacer casting?!”.

Así es el personaje de Valentina Zenere en la serie En el Barro

Entonces, reconoció que estuvo “más nerviosa” porque fue en vivo en vez de “self tape”, o sea, grabado y editado por ella misma antes de enviarlo.

EL ROMANCE CON SEBASTIÁN ORTEGA

En ese momento, Walter Leiva hizo mención al romance con el creador del spin off de El Marginal, pero Valentina aclaró: “A Sebastián lo conocí en el rodaje y me puse de novia muchísimo después”.

Al final, Valentina Zenere enfatizó que “estamos muy bien” con Sebastián Ortega, a quien le mandó un claro mensaje: “No hablamos de casamiento, pero ojalá. ¡Me encantaría!”.