Valentina Zenere atraviesa un gran momento profesional y personal. En una entrevista con el programa Puro Show, la actriz se animó a responder sobre todo: el furor de la serie, las críticas, sus inseguridades y, por supuesto, su relación con Sebastián Ortega.

“A Sebastián lo conocí rodando y me puse de novia muchísimo después, nos conocimos trabajando”, dijo la actriz de En el Barro, serie sobre la que aseguró que hizo casting como todos: “Yo hice casting, claro, ¿cómo no voy a hacerlo? Estuvo buenísimo, fue por Zoom, así que por ahí estuve un poco más nerviosa porque no fue self-tape, pero bien”.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

“¿Habrá boda?” , le consultó luego el cronista del programa de eltrece Walter Leiva y la artista no ocultó su sorpresa por la pregunta, a la que contestó: “No hablamos, pero ojalá, me encantaría. Estamos muy bien”.

VALENTINA ZENERE CONTÓ CÓMO VIVE EL ÉXITO DE LA SERIE EN EL BARRO

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Valentina Zenere contó cómo vive el éxito de la serie de Netflix, En el Barro: “Sabíamos que iba a ir bien por El Marginal y por todo, que la gente aunque sea de curiosidad lo iba a ver, pero una locura lo que está pasando. Sabemos lo mismo que ustedes, que está yendo muy bien, así que muy contenta”.

Valentina Zenere habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Respecto a las críticas y el hate en las redes sociales, la actriz reconoció que no siempre es fácil lidiar con los comentarios negativos: “Uno está acostumbrado a que haya hate y en algunas cosas sí angustian, obviamente, pero yo ya me quedo con las críticas constructivas, con la gente que sabe, que me dijo cosas lindas y sí que muy contenta con eso”.

