Jimena Barón volvió a generar repercusión en redes sociales tras mostrar el significativo tatuaje que decidió hacerse y con el que sorprendió a su entorno más íntimo.

La artista compartió el proceso con sus seguidores y explicó el profundo significado emocional detrás del diseño, que rápidamente despertó miles de reacciones.

A través de sus historias de Instagram, la actriz Jimena Barón reveló el nuevo tatuaje acompañado de una reflexión que emocionó a sus fans. “Estamos todos”, escribió.

Jimena Barón sorprendió a su familia con un emotivo tatuaje: “Estamos todos”. (Foto: Instagram/@jmena).

LOS NUEVOS TATUAJES DE JIMENA BARÓN

En el reel que publicó, la artista reveló que se trataría de una sorpresa para su familia. Eligió escribir “Arturo”, el nombre de su hijo menor, debajo del de “Morrison”, su primogénito.

No sólo eso, sino que en la zona de las costillas izquierdas se grabó “Q”, como apodó a su pareja Matías Palleiro, a quien sorprendió gratamente al mostrarle la decisión.