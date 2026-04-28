Fito Páez eligió el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata para uno de los regresos más esperados del año. El próximo 31 de octubre, el artista rosarino volverá a pisar un escenario masivo en la provincia de Buenos Aires, en el marco de su flamante Sale el Sol Tour 2026.

La cita promete ser una verdadera fiesta para miles de fanáticos. El show está pensado en gran formato, con una puesta escénica a la altura de uno de los estadios más imponentes del país y una selección de canciones que atraviesa toda la carrera de Páez.

Por: GUIDO ADLER

Un tour que marca una nueva etapa

El Sale el Sol Tour 2026 representa un nuevo capítulo en la vida artística de Fito.

El músico anunció las primeras fechas de esta gira nacional, que llega con una propuesta completamente renovada: versiones inéditas de sus clásicos, arreglos pensados al detalle y una energía que combina el presente con la emoción de toda una vida dedicada a la música.

Cada show es una experiencia única. Las recientes presentaciones en el Movistar Arena dejaron en claro el pulso de esta etapa: conciertos intensos, emotivos y con una puesta a cargo de Sergio Lacroix que potencia cada momento sin perder la esencia de Fito.

Lo mismo se vivió en Neuquén y Mendoza durante abril, donde el público fue testigo de una conexión especial y de un repertorio que cruza distintas épocas, resignificando cada canción.

La Plata, escenario de una noche histórica

La elección de La Plata no es casualidad. La ciudad tiene una identidad cultural fuerte y un vínculo histórico con la música en vivo.

El Estadio Único es el marco ideal para un show de estas características, donde la experiencia colectiva y la potencia del repertorio de Páez se combinan para crear una noche inolvidable.

El 31 de octubre, Fito Páez y su público vivirán una experiencia pensada en cada detalle, con la emoción y la energía que solo un estadio repleto puede ofrecer.

Entradas y preventa exclusiva

Las entradas ya están disponibles en universotickets.com. La preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comienza el 28 de abril, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

La venta general arranca el 29 de abril y se puede acceder con todos los medios de pago, además de las 6 cuotas para BBVA Visa.