Leo Rizzi volvió a sorprender a sus seguidores con el estreno de “Corazón Hinchado”, el tercer adelanto de su esperado álbum La Belleza de las Flores, que saldrá a la luz el próximo 8 de mayo.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en uno de los favoritos de sus fans.

En esta nueva canción, el artista hispano-uruguayo explora el orgullo y la felicidad de elegir compartir la vida con la persona amada. “Corazón Hinchado” fue escrita por Rizzi, junto a Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez, y pone el foco en el amor como refugio y sostén frente a la adversidad.

Leo Rizzo. Foto: prensa

Un viaje emocional y musical

La producción, a cargo de RYO y el propio Leo Rizzi, logra capturar la nostalgia de un amor construido con el tiempo. El tema se apoya en un pop-rock con aires vintage y una guitarra con tintes de blues que acompaña al cantante desde el inicio, llevando la canción hacia un clímax casi cinematográfico en el estribillo.

A través de versos cargados de imágenes, Rizzi invita al oyente a sumergirse en ese refugio que representa la persona amada. “Gracias a su presencia, puedo aquietar esos monstruos que me acechan en sueños y enfrentar mis miedos”, expresa el artista en la letra, mostrando su madurez narrativa.

Leo Rizzo. Foto: prensa

Un videoclip que conecta historias

El universo de “Corazón Hinchado” se expande en un videoclip que da continuidad a la historia visual de “Choque”, el segundo sencillo del disco. El pañuelo con el mensaje “Ten fe, cariño” y el auto que aparece en ambos videos funcionan como hilos conductores entre las dos historias.

En el clip, Leo Rizzi interpreta a un cantante de bar que logra distraer a dos hombres misteriosos que llegan en un Bentley de los años ochenta.

Tras una actuación hipnótica, el músico toma las llaves del auto y se marcha. El final del video —con la mirada de Leo en el retrovisor y el pañuelo esperanzador— marca el inicio de la trama de “Choque”.

El video fue rodado en película Kodak y es una idea original de Ana Roda y Leo Rizzi, quienes también estuvieron al frente de la dirección creativa. La dirección estuvo a cargo de Sofía Boriosi, con Sofía Colodrón en fotografía y Sandra Paola Fierro en producción.

El disco que se viene: “La Belleza de las Flores”

El lanzamiento de “Corazón Hinchado” llega apenas una semana después de que Leo Rizzi anunciara en redes sociales la llegada de su segundo disco de estudio, La Belleza de las Flores, que estará disponible el 8 de mayo.

“Con mucha emoción en el cuerpo les presento la portada y tracklist de lo que será mi segundo disco de estudio”, compartió el músico en Instagram.

“Ante la rapidez de la comunicación, la profanación de lo sagrado y la confusión entre poesía e información hago el intento de habitar un limbo de lo bello. Y quise sentirlo mío, quise sentirlo de todxs, quise sentirlo vivo, quise sentirlo material y quise sentirlo impalpable, quise sentirlo accesible y quise sentirlo completamente inaccesible, y hasta que no lo he conseguido, no he parado de construir”, reveló.

Además de “Corazón Hinchado”, el álbum incluirá los sencillos “Choque” y “Puro”, con los que Rizzi inició esta nueva etapa musical.