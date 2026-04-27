El presente sentimental de Cristian Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la aparición de una nueva pareja que ya comenzó a mostrarse públicamente en redes sociales.

El intérprete de “Azul” habría iniciado un romance con Victoria Kühne, productora, compositora y propietaria del sello discográfico Victoria Records.

La confirmación llegó de manera inesperada cuando la empresaria compartió una fotografía junto al cantante Cristian Castro en Nueva York acompañada por una frase que no dejó lugar a dudas: “With my love in NY”.

La publicación rápidamente se viralizó y generó un fuerte revuelo entre seguidores y medios de espectáculos, que comenzaron a analizar cada detalle del vínculo. La postal romántica, tomada en plena ciudad estadounidense, fue interpretada como el blanqueo oficial del romance.

Cristian Castro presentó a su novia en Nueva York: quién es y qué hace Victoria Kühne | Créditos: Instagram @victoriakuhne

CRISTIAN CASTRO PRESENTÓ A SU NOVIA

El supuesto noviazgo surge apenas semanas después de que el artista terminara su relación con Mariela Sánchez, una separación que estuvo rodeada de versiones cruzadas y momentos mediáticos que mantuvieron al cantante en el foco de la prensa del corazón.

Cristian Castro presentó a su novia en Nueva York: quién es y qué hace Victoria Kühne | Créditos: Instagram @victoriakuhne

La rapidez con la que Castro habría iniciado esta nueva etapa sentimental despertó comentarios divididos en redes sociales.

Otro detalle que alimentó las especulaciones tiene que ver con el plano profesional. Recientemente, Cristian Castro trabajó en una nueva canción junto al cantante regional mexicano Edén Muñoz, producción que justamente habría sido realizada bajo el sello musical de Kühne.

Cristian Castro presentó a su novia en Nueva York: quién es y qué hace Victoria Kühne | Créditos: Instagram @victoriakuhne

Esa coincidencia llevó a muchos seguidores a preguntarse si la relación comenzó durante las sesiones de grabación, mezclando trabajo y sentimientos.