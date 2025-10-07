La reconocida actriz y conductora Verónica Castro (72) volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un motivo que preocupa a sus seguidores: su salud. En las últimas horas, una periodista mexicana lanzó una fuerte acusación de violencia contra su hijo, el cantante Cristian Castro.

Según la información que trascendió, la periodista Maxine Woodside aseguró que Cristian Castro habría agredido físicamente a su madre en un episodio familiar que terminó de la peor manera. “Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna”, afirmó la comunicadora, generando un verdadero revuelo en el ambiente artístico.

Cristian y Verónica Castro (Foto: Instagram)

El relato de Woodside no tardó en viralizarse y encendió las alarmas sobre el estado de salud de Verónica. La periodista sostuvo que la actriz sufrió lesiones graves en la columna vertebral y que, a raíz de ese episodio, su estado físico se deterioró notablemente.

ASEGURAN QUE CRISTIAN CASTRO GOLPEÓ Y LESIONÓ A SU MAMÁ VERÓNICA EN LA COLUMNA

“Verónica está muy mal, no puede caminar bien y está con mucho dolor”, detalló Woodside en su programa, dejando en claro la gravedad de la situación. Además, remarcó que el entorno de la artista está muy preocupado y que la relación entre madre e hijo quedó completamente quebrada tras el hecho.

Hasta el momento, ni Verónica Castro ni Cristian Castro salieron a hablar públicamente sobre el tema. El hermetismo de la familia alimenta aún más las versiones y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió.

Mientras tanto, los seguidores de la actriz y el cantante se volcaron a las redes sociales para expresar su apoyo y pedir explicaciones. No es la primera vez que la familia Castro queda envuelta en polémicas mediáticas, pero esta vez la gravedad de la denuncia y el delicado estado de salud de Verónica le dan un tinte mucho más dramático a la situación.

