Cristian Castro volvió a ser noticia este lunes por su agitada vida amorosa. A menos de una semana de anunciar con bombos y platillos su boda con Mariela Sánchez, el cantante mexicano fue visto en Mendoza acompañado por una mujer que no era su prometida y Puro Show mostró las imágenes.

La historia entre Cristian y Mariela ya venía con idas y vueltas desde fines de 2023. Después de varias separaciones y reconciliaciones, la pareja había sorprendido a todos al confirmar que se casaría el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, la ciudad natal de ella. Sin embargo, todo cambió de un día para el otro.

Foto: captura eltrece

Marcia Frisciotti, Pochi de Gossipeame, publicó un video donde se ve a Cristian Castro caminando por Mendoza junto a una morocha desconocida. “Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada!”, escribió la panelista, ante una situación, como mínimo, confusa.

A través de un audio enviado a la periodista, Mariela Sánchez confesó que se enteró de todo por los medios. “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, se la escucha decir.

“Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir… Estoy muy triste, vino la chica acá y no sé absolutamente nada”, cerró la cordobesa, confirmando así el final de la relación.

Leé más:

Verónica Castro se mostró muy mal de salud: acusan a su hijo Cristian de agredirla

MARIELA, LA EX DE CRISTIAN CASTRO ROMPIÓ EL SILENCIO ANTE LAS IMÁGENES QUE CONFIRMARÍAN LA INFIDELIDAD DEL CANTANTE

Según trascendió, la misteriosa mujer que acompaña ahora a Cristian se llama Marcela. Es formoseña, trabaja en el Ministerio de Turismo de Formosa y lidera el club de fans del cantante en esa provincia.

Su llegada a Córdoba, con varias valijas y lista para instalarse, coincidió con la ruptura definitiva entre Castro y Sánchez. Los fans aseguran que la vieron ingresar al círculo íntimo del artista y que la relación se habría afianzado en los últimos días.

Cristian Castro con Mariela Sánchez.

Hace apenas una semana, Cristian y Mariela anunciaban felices la fecha de su casamiento: “Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz”, contó el propio cantante. Pero en menos de siete días, los planes y las promesas quedaron en el pasado. El romance, que parecía consolidado y tenía el visto bueno de la familia y los seguidores, se desmoronó de golpe.

Ahora, las imágenes muestran a Cristian Castro compartiendo su día a día con Marcela, mientras Mariela atraviesa el dolor de una separación inesperada. El público, fiel a la pareja, se pregunta si habrá una nueva reconciliación o si esta vez la historia llegó a su fin definitivo.

Leé más:

El motivo detrás del distanciamiento entre Cristian Castro y sus hijos salió a la luz

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.