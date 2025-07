Aunque siempre se mostró como un artista afectuoso y familiar, Cristian Castro confesó que no logra mantener con sus hijos el vínculo que tanto desea.

En una entrevista íntima con el programa Intrusos, el cantante mexicano se sinceró sobre su situación actual y expresó con dolor las razones de su distanciamiento.

Padre de Simone Candy, de 19 años, y de Rafaela, de 11, el músico explicó que su participación como padre está limitada por decisiones ajenas: “No puedo ser más papá de lo que las madres me lo permiten”, declaró con evidente tristeza. Según relató, su intención siempre fue estar presente, pero prefiere no forzar situaciones y dejar que los encuentros sucedan cuando exista un clima de armonía.

“Lo único que pido es que se den con amor, con sonrisas”, expresó esperanzado, dejando en claro que no busca confrontaciones, sino momentos compartidos en paz. A pesar de su carácter alegre, no ocultó que este tema lo afecta profundamente: “Claro que me duele. Me gustaría ser padre, estar más”.

Cristian Castro con Mariela Sánchez.

LA PREOCUPACIÓN DE CRISTIAN CASTRO

Más allá del tiempo compartido, Cristian Castro remarcó que la educación es su mayor preocupación: “Lo único que les pido es un título, una licenciatura”, aseguró.

En otro tramo de la charla, el cantante habló sobre su presente sentimental junto a Mariela, su actual pareja, con quien vive una relación intensa y de gran complicidad. Según contó, su madre, Verónica Castro, está feliz por él y hasta los animó a comprometerse: “Mamá nos tiene fe. Nos dio un empujón para que nos comprometamos con esos anillos”.

Sobre la posibilidad de tener más hijos, Cristian fue claro y bromeó con su estilo característico: “He querido embarazarla, pero no he podido”, dijo entre risas, dejando entrever que no es una prioridad en este momento.

Aunque hoy su círculo familiar es más reducido, Cristian Castro no pierde la ilusión de reencontrarse con sus hijas y reconstruir ese lazo tan importante para él. “Yo no quiero una pelea. Quiero una reunión con sonrisas”, cerró con emoción.