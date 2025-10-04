El 3 de octubre, Luciano Pereyra inauguró el primero de los cinco shows previstos para este año en el Movistar Arena de Buenos Aires y el público se rindió ante su carisma y su inconfundible voz.

Tras iniciar en Chile la gira internacional “Te sigo amando”, el cantante fue recibido con los brazos abiertos en su país. Durante casi dos horas, Luciano transmitió emoción, felicidad y una conexión única con sus fans.

La fiesta comenzó con “Ahora resulta”, “Voy a brindar” y “Una mujer como tú”. Sus característicos “bailecitos” en escena encendieron al estadio entero, que se puso de pie para cantar cada canción.

La noche se convirtió en una montaña rusa de sensaciones, con un Pereyra cómplice, cercano y auténtico.

UN SHOW COMPLETO: DE LA FIESTA A LA INTIMIDAD

El espectáculo dejó en claro por qué Luciano Pereyra es uno de los artistas más queridos de su país. Con una puesta en escena renovada, logró un equilibrio perfecto entre los clásicos que lo consagraron y las canciones más recientes de su repertorio.

El setlist fue variado y contó con dos invitados de lujo: primero subió al escenario Emanero, con quien compartió la nueva versión de “Ahora resulta”.

Más tarde, el español David Bisbal viajó especialmente a Buenos Aires para unirse a su amigo y cantar a dúo “Te sigo amando” y “Me enamoré de ti”.

LUCIANO PEREYRA, ENTRE LÁGRIMAS Y GRATITUD

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Luciano le dedicó a su mamá la canción “Mi primer amor”. La emoción lo desbordó y terminó llorando frente a la orgullosa y sensible mirada de su madre.

En la misma sintonía íntima, interpretó “Tus Manos” para agradecer al personal de salud. Un tema que escribió tras atravesar una grave enfermedad y que hoy resuena como un testimonio de resiliencia y gratitud.

UN CIERRE BIEN ARRIBA

Tras los momentos más emotivos, la fiesta volvió con todo. Canciones como “Tu dolor”, “Perdóname”, “Si no es muy tarde” y “Si te vas”, entre otros hits de su extensa carrera, hicieron cantar y bailar a un Movistar Arena completamente entregado.

Luciano Pereyra despidió la primera de sus cinco noches con la energía al máximo y con los corazones de su público rebosantes de alegría.

