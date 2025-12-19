Tras un año cargado de grandes canciones, una exitosa gira y un desarrollo musical continuo, Coti cierra el año presentando la versión en vivo de “Dónde están corazón” junto a Valentino Merlo, una de las nuevas voces jóvenes de la música argentina.

Esta versión surge de su último show en el Teatro Gran Rex, como parte de su gira “COTI TOUR 2025”, que llevó su música y sus más grandes éxitos por distintas ciudades y provincias de Argentina, además de países como México y España.

Coti y Valentino Merlo (foto: gentileza de prensa Universal Music)

La versión de estudio fue lanzada en diciembre de 2024, dando pie a esta dupla que combina la carrera y el recorrido del artista junto a la frescura de Valentino, convirtiendo la canción en una demostración de un éxito que supera el tiempo y atraviesa generaciones.

“Dónde están corazón” fue el pie y la primera de una serie de tracks que continúan conceptualmente los hits de Coti junto a nuevas figuras y grandes representantes de la música argentina: “Tu Nombre” junto a Yami Safdie, “Te Quise Tanto” junto a Miranda! y, la más reciente, “Últimamente” junto a Francisco Charco (Cruzando el Charco).

Recientemente, Coti presentó su nuevo álbum “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer” y se presenta como una declaración de principios y de estilo: un disco que se abre como un refugio y se sostiene en el tiempo.

Desde su concepción, la obra defiende una premisa esencial: toda la música fue interpretada por músicos reales, sin instrumentos virtuales, sin samples, sin inteligencia artificial.

Un proyecto que transita desde el territorio del rock de autor contemporáneo al pop sofisticado y a la música rioplatense, en un equilibrio preciso entre melancolía, ironía y calma espiritual.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.