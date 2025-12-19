Chano Charpentier sorprendió al hablar de su presente sentimental. El cantante de Tan Biónica contó que está en pareja con Tamy desde hace tres o cuatro años y aseguró que esa relación fue clave para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

La revelación la hizo en Otro Día Perfecto, el programa que conduce Mario Pergolini, donde se mostró reflexivo y agradecido por el amor que hoy lo acompaña.

“Estoy en pareja y muy feliz hace 3 o 4 años”, comenzó diciendo el músico y cantante.

“Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de sentir ese amor adolescente, de las mariposas en la panza. Ahora yo fui construyendo el amor con Tamy”, agregó, súper sincero.

Chano Charpentier abrió su corazón en Otro Día Perfecto (eltrece)

“Salvó mi vida”: la confesión más íntima de Chano

En una charla sincera, el líder de Tan Biónica habló sin rodeos del impacto que tuvo su pareja en su historia personal: “Es una persona que me hace muy feliz, que salvó mi vida en una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”.

Profundizando aún más en su testimonio, Chano expresó una fuerte convicción espiritual sobre ese vínculo: “Yo siento que Dios me la puso ahí”.

“No fue un flechazo”: cómo nació la relación

Chano sorprendió al revelar que la relación no comenzó como un enamoramiento tradicional: “Al principio sentí como que el destino me la puso. No es que me enamoré perdidamente y dije ‘esta es la mujer de mi vida’”.

Con el tiempo, el sentimiento fue creciendo de manera sólida y consciente: “Sentí que alguien la puso ahí y empecé a conocerla, a quererla y a darme cuenta de la mujer increíble que es y que es el amor de mi vida”.

