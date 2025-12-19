Santiago “Chano” Moreno Charpentier se mostró honesto y vulnerable durante una profunda entrevista en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini.

En un mano a mano cargado de reflexión, el líder de Tan Biónica habló de las drogas, del vínculo con el público, de la culpa que sintió por el daño provocado a sus seres queridos y de cómo hoy asume la responsabilidad de ser una mejor persona.

Chano Charpentier abrió su corazón en Otro Día Perfecto (eltrece)

La autocrítica de Chano sobre su imagen pública y sus adicciones

“Cuando vos me decías esto del cariño de la gente, yo pensaba que tal vez hice todo lo posible para que eso no pase”, confesó el músico, al reflexionar sobre la imagen que proyectó durante los momentos más turbulentos de su vida y carrera.

En ese contexto, Chano reconoció que durante años mostró una faceta que no lo representaba: “Me mostré por muchos momentos como una persona soberbia. Mostré una cara mía que no es la que tengo”.

Luego aclaró cómo se percibe a sí mismo: “Soy una persona común, como todas, de una familia. Valoro eso, la educación que me dieron mis padres”.

El cantante también hizo referencia a los picos de fama y descontrol que atravesó: “Tuve mis picos de popularidad y de locura, también motorizado por problemas de adicción”.

Chano habló de la culpa, el daño causado y la responsabilidad de estar bien

Con el correr del tiempo y tras iniciar su recuperación, Chano explicó que la culpa fue uno de los sentimientos más difíciles de atravesar.

“Cuando me puse bien sentía mucha culpa por un montón de daño que había hecho”, dijo el cantante.

Sin embargo, aseguró que logró resignificar ese sentimiento: “Después empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa, porque cuando empecé a probar sustancias nadie me dijo todo el daño que iba a provocar”.

En uno de los pasajes más conmovedores de la charla con Pergolini, detalló: “Nadie me dijo: ‘Mirá, tu vida se va a convertir en algo ingobernable, vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’. Yo no sabía eso. Después, obviamente, lo terminé haciendo”.

El presente de Chano: conciencia y compromiso

Hoy, desde un lugar más estable, el músico dejó en claro que asume su responsabilidad: “Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona, porque tengo las herramientas”.

El testimonio de Chano Charpentier cosecho el acalorado y extenso aplauso de la tribuna de Otro Día Perfecto y la emoción se pudo palpar en los ojos del líder de Tan Biónica, que tendrá la oportunidad de darle su amor a sus fans el 27, 28 y 29 de marzo de 2026, en los shows que dará con su banda en Vélez.

